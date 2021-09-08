Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 64 033 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 26 550, вторую – 37 483.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 371 182.
При этом первую дозу вакцины получили 4 418 214, вторую – 2 952 968 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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