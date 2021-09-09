Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 18-20, днем - 24-27 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 45-50 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона составит 23-24, на южных - 24-25 градусов тепла.

В ряде горных районов Азербайджана в пятницу днем пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 25-29 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)