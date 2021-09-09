В Азербайджане утвержден учебный план по индивидуальному образованию
БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении учебного плана по индивидуальному образованию.
Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве образования, приказ подписан в целях организации и регулирования индивидуального образования лиц, которые длительное время оставались вне учебы в общеобразовательных учреждениях.
Согласно приказу, утвержден учебный план индивидуального образования лиц, длительное время оставшихся вне учебы в общеобразовательных учреждениях, на 2021-2022 учебный год, а также «Заметки по учебному плану».
Отделу информации и оказания услуг гражданам Министерства образования поручено довести этот приказ с приложениями в соответствующие структурные подразделения.
Сектор по связям с общественностью обеспечит размещение этого приказа вместе с приложениями на интернет-странице министерства.
Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Фирудину Гурбанову.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: @ElchinMehdiyev