В Азербайджане некоторые специальности II группы перенесены в III группу специальностей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане специальности «Международные отношения» и «Регионоведение (по регионам)» исключены из II группы специальностей по приему студентов в вузы.
Как передает в четверг Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, эти специальности перенесены в третью группу.
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