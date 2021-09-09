В Азербайджане выявлено еще 2254 случая заражения коронавирусом, вылечились 3655 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 254 случая заражения коронавирусом, 3 655 человек вылечились, 35 – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 452 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 224 человека вылечились, 5 994 – скончались, число активных больных составляет 49 318.

За последние сутки в стране проведены 14 753 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 608 573.

(Перевод: Турал Гараджаев)