БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 59 268 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 24 270, вторую – 34 998.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 430 450.

При этом первую дозу вакцины получили 4 442 484, вторую – 2 987 966 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)