Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 59 268 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 24 270, вторую – 34 998.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 430 450.
При этом первую дозу вакцины получили 4 442 484, вторую – 2 987 966 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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