В Азербайджане утвержден учебный план по индивидуальному образованию (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении учебного плана по индивидуальному образованию.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве образования, приказ подписан в целях организации и регулирования индивидуального образования лиц, которые длительное время оставались вне учебы в общеобразовательных учреждениях.

Согласно приказу, утвержден учебный план индивидуального образования лиц, длительное время оставшихся вне учебы в общеобразовательных учреждениях, на 2021-2022 учебный год, а также «Заметки по учебному плану».

Отделу информации и оказания услуг гражданам Министерства образования поручено довести этот приказ с приложениями в соответствующие структурные подразделения.

Сектор по связям с общественностью обеспечит размещение этого приказа вместе с приложениями на интернет-странице министерства.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Фирудину Гурбанову.

Согласно приказу, занятия на уровне начального образования организуются 3 раза в неделю, а на уровне общего среднего образования – 3-4 раза в неделю. Продолжительность занятий составляет 45 минут.

Учебный год делится на два полугодия для начального и общего среднего образования. Первое полугодие: 15 сентября – 26 января; второе полугодие: 1 февраля – 14 июня.

В течение учебного года определены следующие каникулы:

– осенние: 16–20 ноября (5 дней);

– зимние: 27–31 января (5 дней);

– дополнительные для учащихся начальной школы: 1–5 мая (5 дней).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev