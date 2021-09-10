В Габале больной коронавирусом нарушил правила карантина (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Житель Габалинского района Чингиз Сеидов, сдавший положительный тест на коронавирус и получающий лечение на дому, нарушил правила карантина, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Он покинул место жительства и контактировал с работниками принадлежащей ему аптеки в селе Хаджаллы.

Полицейские после разъяснительной беседы вернули Сеидова домой.

Следствие по данному факту ведет Габалинский РОП.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)