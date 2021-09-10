Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

Общество 10 сентября 2021 13:54 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем - 28-31, в Баку ночью 18-20, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона составит 22-23, на южных - 23-24 градуса тепла.

Днем в некоторых горных районах страны пройдут грозовые дожди, на остальной территории в основном без осадков. Утром местами туман, ожидается восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 28-32, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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