Представители ведущих молодежных организаций Азербайджана находятся в Шуше

БАКУ /Trend/ - Представители ведущих молодежных организаций Азербайджана 10 сентября прибыли в город Шуша, сообщает в пятницу Trend.

В рамках поездки, организованной Фондом молодежи и Национальным советом молодежных организаций Азербайджана (NAYORA), более 50 представителей 30 молодежных организаций ознакомились с историко-культурными памятниками, последствиями армянского вандализма, проводимыми восстановительными и созидательными работами, посетили достопримечательности древнего города.

Также участники поездки побывали на Джыдыр дюзю, в мечетях Юхары и Ашагы Говхар ага, у крепостных стен, осмотрели бюсты Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, доставленных из Баку по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и считающихся символами города Шуша.

Участники поездки вспомнили обращение к народу Президента Ильхама Алиева на Джыдыр дюзю, который сказал, что «представители всех поколений участвовали в войне, проявили героизм. Но каждый должен знать, что основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства, молодые люди, которые в 2003 году были детьми. В первую очередь, мы обязаны им, всему азербайджанскому народу».

Они подчеркнули, что молодежь Азербайджана тесно сплотилась вокруг главы государства и мобилизовала все свои силы для возрождения освобожденных территорий.

Напомним, что ранее представители молодежных организаций побывали в Агдаме.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)