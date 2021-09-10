В Азербайджане выявлено еще 2 508 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 076 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 508 случаев заражения коронавирусом, 4 076 человек вылечились, 37 – скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 455 044 случая заражения коронавирусной инфекцией, 401 300 человек вылечились, 6 031 – скончался, число активных больных составляет 47 713.
За последние сутки в стране проведены 14 672 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 623 245.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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