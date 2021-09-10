БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 62 584 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 23 160, вторую – 39 424.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 493 034.

При этом первую дозу вакцины получили 4 465 644, вторую – 3 027 390 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)