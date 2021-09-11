Кабмин Азербайджана принял постановление о начале очных занятий в учебных заведениях

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение по организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в 2021/2022 учебном году, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, образовательный и учебно-воспитательный процесса во всех учебных заведениях Азербайджана по всем ступеням и уровням образования будет организован в очной форме и начнется в следующие даты:

- дошкольная подготовка по ступени общего образования - с 1 октября;

- по уровню начального общего образования - с 22 сентября;

- по уровням общего среднего и общего полного среднего образования, а также по другим ступеням образования и другим образовательным заведениям - с 29 сентября 2021 года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)