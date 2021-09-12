В Азербайджане выявлено еще 2 676 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 893 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 676 случаев заражения коронавирусом, 3 893 человека вылечились, 38 – скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 460 092 случая заражения коронавирусной инфекцией, 409 404 человека вылечились, 6 103 – скончались, число активных больных составляет 44 585.
За последние сутки в стране проведено 13 536 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 652 996.
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