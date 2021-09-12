БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 52 386 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 18 108, вторую – 34 278.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 609 940. При этом первую дозу вакцины получили 4 507 038, вторую – 3 102 902 человека.