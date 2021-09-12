Мы полностью готовы к новому учебному году – министр образования Азербайджана

Общество 12 сентября 2021 22:13 (UTC+04:00)
Мы полностью готовы к новому учебному году – министр образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы полностью готовы к новому учебному году.

Об этом, как передает Trend, сказал в интервью телеканалу Real TV министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, одним из основных условий для начала нового учебного года была вакцинация работников сферы образования.

«Уже 80 процентов работников сферы образования вакцинированы. Есть небольшое количество работников, которые не привились, но я думаю, что они пройдут вакцинацию до открытия школ.

Работа преподавателей – обучать учеников в школе. Замедлять этот процесс отказом от вакцинации – неправильно. Поэтому все, у кого нет противопоказаний, должны вакцинироваться», – сказал он.

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