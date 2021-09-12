Ведутся работы по строительству средних школ в Шуше и Агдаме – министр образования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Ведутся работы по строительству средних школ в Шуше и Агдаме.
Об этом, как передает Trend, сказал в интервью телеканалу Real TV министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения в связи со строительством школ на освобожденных территориях.
«В скором времени, возможно в ближайшие месяцы, мы можем стать свидетелями великолепных мероприятий по открытию школ в Шуше и Агдаме. Отрадно, что сегодня мы говорим о планах строительства школ в Шуше и Агдаме», – сказал он.
(Автор: Эльчин Мехтиев)
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