Есть факты сокрытия учительских вакансий – министр образования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Каждый год бывают проблемы с вакансиями учителей. Хоть и редко, но бывают случаи сокрытия этих вакансий.
Об этом, как передает Trend, сказал в интервью телеканалу Real TV министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что могут быть введены изменения в связи с тем, что учителя сдают экзамены несколько раз.
«Некоторым школам может быть разрешено выбирать учителей. Но главное – это прозрачность. Директор школы будет иметь полномочия при выборе учителей и ресурсов. В ближайшие 3-4 года будут нововведения, направленные на выявление способностей при приеме учителей на работу. Я думаю, что экзамены пока будут проводиться в централизованной форме», – сказал он.
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