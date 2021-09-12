Есть факты сокрытия учительских вакансий – министр образования Азербайджана

Общество 12 сентября 2021 23:14 (UTC+04:00)
Есть факты сокрытия учительских вакансий – министр образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Каждый год бывают проблемы с вакансиями учителей. Хоть и редко, но бывают случаи сокрытия этих вакансий.

Об этом, как передает Trend, сказал в интервью телеканалу Real TV министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что могут быть введены изменения в связи с тем, что учителя сдают экзамены несколько раз.

«Некоторым школам может быть разрешено выбирать учителей. Но главное – это прозрачность. Директор школы будет иметь полномочия при выборе учителей и ресурсов. В ближайшие 3-4 года будут нововведения, направленные на выявление способностей при приеме учителей на работу. Я думаю, что экзамены пока будут проводиться в централизованной форме», – сказал он.

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