В Азербайджане выявлено еще 1 157 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 065 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 157 случаев заражения коронавирусом, 3 065 человек вылечились, 31 – скончался, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 461 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 412 469 человек вылечились, 6 134 – скончались, число активных больных составляет 42 646.
За последние сутки в стране проведены 8 123 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 661 119.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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