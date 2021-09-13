Бакинское транспортное агентство отчиталось о проделанной работе

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) отчиталось о работе, проделанной за неделю.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БТА, на прошлой неделе была возобновлена работа регулярного маршрута автобусного маршрута №190. В нем внедрена система безналичной оплаты проезда.

Также установлены до 50 дорожных знаков на 13 улицах и проспектах столицы. На трех улицах и проспектах созданы наземные пешеходные переходы.

В то же время на трех улицах и проспектах Баку повышена безопасность движения транспорта.

На прошлой неделе также был запущена новая акция #TarixəYazılanAdlar. На 300 автобусах и мониторах в Центре транспортного обмена Koroğlu были размещены соответствующие постеры и информация.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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