В Шуше будет проведен международный музыкальный фестиваль

БАКУ /Trend/ - С 18 по 24 сентября этого года предусматривается проведение в Шуше традиционного Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве культуры Азербайджана, благодаря решимости Верховного Главнокомандующего и доблести азербайджанской армии по итогам 44-дневной Отечественной войны была восстановлена историческая справедливость, после чего соответствующим распоряжением главы государства город Шуша был объявлен культурной столицей Азербайджана.

Таким образом, один из первых концертов фестиваля в этом году пройдет в Шуше. С участием Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова под руководством народного артиста Агаверди Пашаева и известных солистов 18 сентября, в День Национальной музыки, а также в день рождения Узеира Гаджибейли, в Шуше будет организован концерт под открытым небом.

Кроме того, в рамках XIII по счету фестиваля планируется провести ряд мероприятий в Баку, Гяндже и Агдаме. Впервые в рамках фестиваля в этом году будет дан старт новой программе "Молодежные отголоски искусства Узеира", которая позволит молодым людям проявить себя на большой сцене.

Наряду с азербайджанскими творческими коллективами и солистами, на фестивале также выступят известные музыканты из США и Польши.

Следует отметить, что в связи с пандемией вход на мероприятия будет возможен только по специальным приглашениям и при наличии COVID-паспортов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli