Идет подготовка к строительству новой станции бакинского метро (Эксклюзив) (ВЕРСИЯ 2)
БАКУ /Trend/ - Идет подготовка к началу строительства четвертой станции "фиолетовой" ветки метро, сообщил в ответ на запрос Trend во вторник глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
"Работы по подготовке к строительству станции с условным названием «В4» ускорены. Платформа этой станции тоже будет рассчитана на семь вагонов. На станции, наряду с эскалаторами, будут установлены и лифты. В ближайшее время общественность будет более подробно проинформирована об этом».
Напомним, что новая станция метро строится в Насиминском районе Баку, рядом со спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)
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