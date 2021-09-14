В Азербайджане от коронавируса вакцинировано более трети населения – депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане две дозы вакцины от коронавируса получило более 30 процентов населения, сказал во вторник Trend председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

По его словам, одни граждане уже переболели COVID-19, другие - получили первую дозу вакцины.

«Необходимо активнее работать, чтобы 70 процентов населения получило две дозы вакцины», - сказал Гулиев.

«История медицины свидетельствует о том, что иногда пандемии длятся от трех до пяти лет. Видимо, для борьбы с пандемией коронавируса понадобится время, и, возможно, на протяжении года мы будем вынуждены периодически ужесточать карантин. В любом случае необходимо вакцинироваться, чтобы не было летальных исходов и обострений. Также нужно соблюдать защитные меры», - отметил он.

Напомним, что на 13 сентября общее количество использованных доз вакцины от COVID-19 в Азербайджане составило 7 611 206.

При этом первую дозу препарата получили 4 508 115, вторую – 3 103 091 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)