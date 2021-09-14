Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 20-23, днем - 27-30, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем – 40-45 процентов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)