В минобразования Азербайджана рассказали, в каких случаях дети могут не посещать школу
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане родители могут не отправлять своих детей в школу в двух случаях: если они проживают в зоне с высоким уровнем инфицирования коронавирусом и при наличии в семье больного COVID-19 или ОРВИ.
Об этом сказал журналистам советник министра образования Рустам Агаев, сообщает во вторник Trend.
"Об этом необходимо проинформировать руководство школы", - сказал Агаев.
Напомним, что 22 сентября очные занятия начнутся у учащихся I-IV классов, 29 сентября - V-XI классов школ.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав ИВ Шамкирского и Джалилабадского районов (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
Минобразования Азербайджана выступило с предложением по вопросу вакцинации работников сферы образования
Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив)
Обнародована дата проведения собеседований по приему учителей на работу в учреждения специального образования Азербайджана