Врио министра здравоохранения Азербайджана выступил на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения, первый замминистра Теймур Мусаев выступил в онлайн-формате на ежегодной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Trend во вторник со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Согласно информации, Мусаев выступил с докладом на тему «Уроки, извлеченные в ходе пандемии COVID-19 в контексте обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них».

Ежегодная сессия Европейского регионального комитета ВОЗ проходит с 13 по 15 сентября. В ходе мероприятия министры здравоохранения, главы государств и правительств и другие высокопоставленные лица обсуждают ключевые вызовы в сфере здравоохранения, стоящие перед всем Европейским регионом.

Отметим, что Региональный комитет – руководящий и директивный орган ЕРБ ВОЗ, и его сессия является главным совещанием по вопросам общественного здоровья в регионе, в котором ежегодно принимают участие министры здравоохранения с целью обсуждения и утверждения региональных стратегий, мероприятий и финансовых планов, призванных улучшить состояние здоровья и благополучия населения.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)