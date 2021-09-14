БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 69 221 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 22 023, вторую – 47 198.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 680 427.

При этом первую дозу вакцины получили 4 530 138, вторую – 3 150 289 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)