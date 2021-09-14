Скончался заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:47)

БАКУ /Trend/ - Скончался заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу.

Об этом во вторник сообщили Trend в медучреждении «Ени Клиника», где певец проходил лечение от коронавируса.

Отметим, что Ягуб Зуруфчу родился 8 апреля 1956 года в городе Тебризе. Был награжден почетным званием «Заслуженный артист Азербайджана» в 2009 году.