Волна COVID-19 в Азербайджане идет на спад, но ситуация может измениться - минздрав
БАКУ /Trend/ - Волна заболеваемости коронавирусом в Азербайджане идет на спад, но ситуация может измениться, сказал в среду Trend главный инфекционист минздрава Тайяр Эйвазов.
По его словам, о том, что волна заболеваемости COVID-19 идет на спад, свидетельствуют такие показатели, как снижение уровня инфицирования, рост числа выздоровевших и уменьшение количества позитивных результатов тестов на коронавирус.
"Однако ситуация может измениться под влиянием дополнительных факторов, таких как пребывание граждан в закрытых помещениях в связи с похолоданием, их контакты, посещение мест массового скопления людей", - сказал Эйвазов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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