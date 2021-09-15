Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 27-29, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.
Завтра в регионах Азербайджана ожидается погода без осадков, утром местами прогнозируется туман, порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем 17-22 градуса тепла.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Пакистан осуждает вандализм Армении на азербайджанских территориях за период оккупации - советник омбудсмена
Свыше 70% приватизированных на аукционах объектов госимущества пришлись на транспорт - Госслужба Азербайджана
Военные самолеты Азербайджана и Турции совершили боевые вылеты в рамках совместных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Международная миссия по расследованию фактов посетит освобожденные азербайджанские территории - омбудсмен
Рабочая группа по вопросам градостроительства на освобожденных землях Азербайджана провела заседание
Посол Турции разместил публикацию в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Проходят шествия в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации (ФОТО)
Азербайджанские герои Токио начинают подготовку к Парижу – будут привлечены гази Карабахской войны (ФОТО)
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО)