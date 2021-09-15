Главный инфекционист минздрава оценил эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов дал положительную оценку эпидемиологической ситуации в стране, сообщает в среду Trend.

По его словам, в Азербайджане наблюдается снижение уровня инфицирования коронавирусом.

"Также снижается число активных больных COVID-19. В настоящее время большая часть случаев заражения коронавирусом приходится на Баку", - сказал Эйвазов.

По словам главного инфекциониста, коронавирус продолжит мутировать.

"До тех пор, пока происходит заражение, будут появляться новые штаммы. Если мы пресекаем распространение коронавируса в Азербайджане, а какие-то страны этого не делают, то он будет вновь возвращаться, но уже видоизмененный", - сказал Эйвазов.