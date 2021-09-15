Минздрав Азербайджана о точности тестов на выявление COVID-19

БАКУ /Trend/ - Самый точный тест на выявление коронавируса – это PCR-тест (полимеразная цепная реакция).

Об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тяййар Эйвазов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что иногда поступают жалобы, что при сдаче нескольких тестов на коронавирус результат оказывается то позитивным, то негативным: «В медицине нет 100-процентного результата. Точность серологических тестов тоже около 70-80 процентов. В последующие дни болезни, как минимум на второй неделе, процесс переходит в легкие, где взять мазок невозможно. Поэтому результат мазка из верхних дыхательных путей может быть негативным.

Здесь есть и технические стороны вопроса. Если мазок взят поверхностно, и вирусный материал не полностью впитался в тампон, то негативный результат неизбежен. Транспортировка и хранение, как техническая сторона процесса, тоже могут повлиять на результат. Поэтому только на основе серологического теста диагноз не ставят. Взятый материал может быть использован как объект для исследований. Самый точный тест на выявление коронавируса – это PCR-тест (полимеразная цепная реакция)».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)