Военные учения Азербайджана, Турции и Пакистана являются месседжем Армении и ее покровителям (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли", в ходе которого обсуждалась важность совместных международных военных учений Üç qardaş-2021 ("Три брата-2021") с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.

Военный эксперт Адалят Вердиев и политолог Хаял Баширов прокомментировали моменты, связанные с повышением профессионализма, обменом знаниями и навыками, изучением современной военной тактики азербайджанскими военнослужащими во время военных учений, и другие вопросы.

Гости передачи также подчеркнули, что военные учения являются особым месседжем Армении и ее покровителям, которые не соблюдают договоренность от 10 ноября 2020 года и демонстрируют реваншистские тенденции.

Представляем вниманию читателей очередной выпуск видеопроекта.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)