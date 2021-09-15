В Азербайджане выявлено еще 2 064 случая заражения коронавирусом, вылечился 3 831 человек (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:40)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 064 случая заражения коронавирусом, 3 831 человек вылечился, 28 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 465 390 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 420 025 человек вылечились, 6 195 – скончались, число активных больных составляет 39 170.
За последние сутки в стране проведены 14 972 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 690 082.
(Перевод: Турал Гараджаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Эрдоган поздравил азербайджанский народ со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации (ФОТО)
Военные учения Азербайджана, Турции и Пакистана являются месседжем Армении и ее покровителям (ВИДЕО)
Министерство нацобороны Турции распространило поздравление по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Электроснабжение и доступ к интернету на освобожденных территориях Азербайджана будут обеспечиваться посредством единой кабельной линии
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Бузовна-1" в Хазарском районе Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Пакистан осуждает вандализм Армении на азербайджанских территориях за период оккупации - советник омбудсмена
Свыше 70% приватизированных на аукционах объектов госимущества пришлись на транспорт - Госслужба Азербайджана
Военные самолеты Азербайджана и Турции совершили боевые вылеты в рамках совместных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Международная миссия по расследованию фактов посетит освобожденные азербайджанские территории - омбудсмен
Рабочая группа по вопросам градостроительства на освобожденных землях Азербайджана провела заседание