В Азербайджане выявлено еще 2 064 случая заражения коронавирусом, вылечился 3 831 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 064 случая заражения коронавирусом, 3 831 человек вылечился, 28 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 465 390 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 420 025 человек вылечились, 6 195 – скончались, число активных больных составляет 39 170.

За последние сутки в стране проведены 14 972 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 690 082.

(Перевод: Турал Гараджаев)