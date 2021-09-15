БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 65 424 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 21 363, вторую – 44 061.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 745 851.

При этом первую дозу вакцины получили 4 551 501, вторую – 3 194 350 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)