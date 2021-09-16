Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО)

Общество 16 сентября 2021 11:09 (UTC+04:00)
Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО)

Более 30 лет Сити Колледж (CITY College) предлагает магистрскую программу Executive MBA в Южной и Восточной Европе, сделав эту программу лучшим выбором в регионе. Сегодня программа вышла на качественно новый уровень и предлагает общеевропейский курс Executive MBA, с совместным, двойным дипломом от Сити Колледж, европейского кампуса Университета Йорк (CITY College, University of York Europe Campus) и факультета экономики и управления бизнесом Страсбургского Университета (University of Strasbourg). С нового учебного года 2021/22, студенты, обучающиеся по данной программе получат два диплома – один от топового британского Университета Йорк, второй – от престижного французского Страсбургского Университета.

Предлагаемая в Баку усовершенствованная общеевропейская программа Executive MBA разработана на основании нынешней программы Executive MBA. Наряду с двойным дипломом, программа ЕМВА предлагает студентам международный опыт: 3 интересные учебные поездки – в Йорк (Великобритания), Страсбург (Франция) и Салоники (Греция). Более того, занятия проводятся выдающимися профессорами и международными специалистами из европейского кампуса Сити Колледжа, Страсбургского университета, а также различных престижных университетов мира. Также, среди наших лекторов имеются специалисты высочайшего уровня с выдающимся опытом профессиональной деятельности. Общеевропейская программа Executive MBA – инновационная программа, разработанная для современных менеджеров и профессионалов бизнеса, которые хотят улучшить свои профессиональные навыки, навыки межличностного общения, приобрести новые знания в индустрии и установить новые деловые контакты, так как программа также предлагает возможности для налаживания новых контактов.

Общеевропейская программа Executive MBA стала еще более доступной для занятых топ-менеджеров, желающих совмещать образование и работу – теперь студенты имеют возможность выбора новых опций обучения - Executive Mode (индивидуальные занятия плюс 3 учебные поездки) или Executive Mode Blended (синхронизированный удаленный доступ плюс 3 учебные поездки).

Учебная программа делает акцент на практическом обучении на основании изучения реальных проектов, мастер-классов и карьерного коучинга, расширения прикладных знаний и способностей студентов, развития навыков стратегического руководства. Участникам программы МВА предлагается на выбор одна из шести специальностей в области управления: Общее управление, Маркетинг, Финансы, Логистика и Управление цепочками поставок, Управление в здравоохранении, Управление людскими ресурсами.

Программа прошла аккредитацию Ассоциации МВА (АМВА) и Сертифицированным Институтом Управления (Chartered Management Institute, UK (CMI)).

Получение двух университетских степеней, приобщает студентов к образовательной среде двух университетов с богатым наследием и традициями. Университет Йорка (University of York) – один из ведущих университетов в мире (133 в мире, согласно рейтинга The Times Higher EducationTHE 2021), является членом престижной группы ведущих университетов Великобритании Russell Group, также является обладателем золотой медали за выдающееся качество преподавания (Gold Teaching Excellence Framework (TEF)). Университет Страсбурга был основан в 1631 году и имеет 18 Нобеелвских лауреатов за всю свою историю. Согласно международному рейтингу университетов 2020 года (ARWC), он является 6 лучшим университетом Франции и входит в топ-150 лучших университетов мира. Университет Страсбурга является членом Лиги Исследовательских Университетов Европы (League of European Research Universities (LERU)).

Европейское отделение (кампус) Сити Колледж, Университет Йорка является неотделимой и целостной частью Университета Йорк, представляя физическое присутствие университета Йорк в Европе. Европейский кампус также является хабом для всего университета в сфере академического, административного и корпоративного управления в Восточной Европе и других частях Европы. Это воистину международный институт, с основным кампусом в Салоники, где обучаются студенты из более чем 60 стран. На протяжении 30 лет Университет широко представлен в Европе также в 8 других странах.

Детальная Информация:

Для получения более детальной инофрмации об общеевропейской программе Executive MBA, предлагаемой Университетом Йорк, Сити Колледж в Баку, а также критериях отбора и поступлении, пройдите по ссылке

Тел: +994 55 909 37 88 (а так же whatsapp)

Email: [email protected]

Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО) - Gallery Image
Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО) - Gallery Image
Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО) - Gallery Image
Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО) - Gallery Image
Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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