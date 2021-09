Магистрская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО)

Более 30 лет Сити Колледж (CITY College) предлагает магистрскую программу Executive MBA в Южной и Восточной Европе, сделав эту программу лучшим выбором в регионе. Сегодня программа вышла на качественно новый уровень и предлагает общеевропейский курс Executive MBA, с совместным, двойным дипломом от Сити Колледж, европейского кампуса Университета Йорк (CITY College, University of York Europe Campus) и факультета экономики и управления бизнесом Страсбургского Университета (University of Strasbourg). С нового учебного года 2021/22, студенты, обучающиеся по данной программе получат два диплома – один от топового британского Университета Йорк, второй – от престижного французского Страсбургского Университета.

Предлагаемая в Баку усовершенствованная общеевропейская программа Executive MBA разработана на основании нынешней программы Executive MBA. Наряду с двойным дипломом, программа ЕМВА предлагает студентам международный опыт: 3 интересные учебные поездки – в Йорк (Великобритания), Страсбург (Франция) и Салоники (Греция). Более того, занятия проводятся выдающимися профессорами и международными специалистами из европейского кампуса Сити Колледжа, Страсбургского университета, а также различных престижных университетов мира. Также, среди наших лекторов имеются специалисты высочайшего уровня с выдающимся опытом профессиональной деятельности. Общеевропейская программа Executive MBA – инновационная программа, разработанная для современных менеджеров и профессионалов бизнеса, которые хотят улучшить свои профессиональные навыки, навыки межличностного общения, приобрести новые знания в индустрии и установить новые деловые контакты, так как программа также предлагает возможности для налаживания новых контактов.

Общеевропейская программа Executive MBA стала еще более доступной для занятых топ-менеджеров, желающих совмещать образование и работу – теперь студенты имеют возможность выбора новых опций обучения - Executive Mode (индивидуальные занятия плюс 3 учебные поездки) или Executive Mode Blended (синхронизированный удаленный доступ плюс 3 учебные поездки).

Учебная программа делает акцент на практическом обучении на основании изучения реальных проектов, мастер-классов и карьерного коучинга, расширения прикладных знаний и способностей студентов, развития навыков стратегического руководства. Участникам программы МВА предлагается на выбор одна из шести специальностей в области управления: Общее управление, Маркетинг, Финансы, Логистика и Управление цепочками поставок, Управление в здравоохранении, Управление людскими ресурсами.

Программа прошла аккредитацию Ассоциации МВА (АМВА) и Сертифицированным Институтом Управления (Chartered Management Institute, UK (CMI)).

Получение двух университетских степеней, приобщает студентов к образовательной среде двух университетов с богатым наследием и традициями. Университет Йорка (University of York) – один из ведущих университетов в мире (133 в мире, согласно рейтинга The Times Higher Education – THE 2021), является членом престижной группы ведущих университетов Великобритании Russell Group, также является обладателем золотой медали за выдающееся качество преподавания (Gold Teaching Excellence Framework (TEF)). Университет Страсбурга был основан в 1631 году и имеет 18 Нобеелвских лауреатов за всю свою историю. Согласно международному рейтингу университетов 2020 года (ARWC), он является 6 лучшим университетом Франции и входит в топ-150 лучших университетов мира. Университет Страсбурга является членом Лиги Исследовательских Университетов Европы (League of European Research Universities (LERU)).

Европейское отделение (кампус) Сити Колледж, Университет Йорка является неотделимой и целостной частью Университета Йорк, представляя физическое присутствие университета Йорк в Европе. Европейский кампус также является хабом для всего университета в сфере академического, административного и корпоративного управления в Восточной Европе и других частях Европы. Это воистину международный институт, с основным кампусом в Салоники, где обучаются студенты из более чем 60 стран. На протяжении 30 лет Университет широко представлен в Европе также в 8 других странах.

Детальная Информация:

Для получения более детальной инофрмации об общеевропейской программе Executive MBA, предлагаемой Университетом Йорк, Сити Колледж в Баку, а также критериях отбора и поступлении, пройдите по ссылке

Тел: +994 55 909 37 88 (а так же whatsapp)

Email: [email protected]