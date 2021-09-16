БАКУ /Trend/ - В средних школах Азербайджана может быть уменьшено количество экзаменов.

Об этом сказал директор Института образования Руфат Азизов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что пересматривается концепция оценивания в сфере общего образования, и возможно, что число экзаменов будет уменьшено не только в начальных классах, но и в других классах, а вместо них проведены централизованные экзамены. Будут усовершенствованы и учебные пособия, добавил директор института.

Также, по его словам, в последующие годы будут упрощены куррикулумы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)