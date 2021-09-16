В средних школах Азербайджана может быть уменьшено количество экзаменов
БАКУ /Trend/ - В средних школах Азербайджана может быть уменьшено количество экзаменов.
Об этом сказал директор Института образования Руфат Азизов, сообщает в четверг Trend.
Он отметил, что пересматривается концепция оценивания в сфере общего образования, и возможно, что число экзаменов будет уменьшено не только в начальных классах, но и в других классах, а вместо них проведены централизованные экзамены. Будут усовершенствованы и учебные пособия, добавил директор института.
Также, по его словам, в последующие годы будут упрощены куррикулумы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Туркменистане разрабатывается законодательная платформа для создания единой базы цифровой экономики
Магистерская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО)
Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в использовании водных ресурсов реки Амударья
По случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации организовано шествие к мемориалу в честь турецких шехидов в Аджыдере (ФОТО/ВИДЕО)