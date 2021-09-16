БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемым ухудшением погоды, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, с сегодняшнего вечера и до второй половины дня 18 сентября на территории страны ожидается сильный ветер, местами пройдут грозовые ливневые дожди, в некоторых горных реках прогнозируются кратковременные сели.

В связи с этим МЧС призывает население соблюдать меры безопасности, в том числе не стоять под деревьями, линиями электропередачи и рядом с электрическими столбами, обходить стороной строения из легких конструкций и рекламные щиты. Необходимо также соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку при сильном ветре тушение огня затруднительно. Также ведомство отмечает, что в связи с возможными кратковременными селями на горных реках рекомендуется сторониться территорий с угрозой селей.

(Перевод: Кямаля Сеидова)