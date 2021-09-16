Госпогранслужба Азербайджана провела учения на Каспии (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 12:28)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана провела 13-15 сентября тактические учения на Каспии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГПС.

В ходе учений были отработаны задачи по обезвреживанию подразделениями ГПС диверсионных групп, обеспечению безопасности на море и пресечению диверсий и террористических актов, направленных против морской инфраструктуры Азербайджана.

В маневрах были задействованы пограничные сторожевые корабли береговой охраны, вертолеты, БПЛА, спецоборудование по выявлению оружия массового поражения и его компонентов, подводные аппараты, скоростные катера-амфибии.

Учения были проведены по семи тактическим эпизодам в три этапа, и их задачи были успешно выполнены.

В ходе маневров были успешно проведены боевые стрельбы из ракетных комплексов сторожевых кораблей береговой охраны и зенитно-ракетных установок, с высокой точностью выполнены задачи по выявлению компонентов оружия массового поражения, уничтожению беспилотного летательного аппарата, подводных диверсионных групп.

Глава ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с успешным проведением учений и высокими результатами, дал поручения по совершенствованию возможностей береговой охраны и повышению профессионализма личного состава.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)