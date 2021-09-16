В Азербайджане завершены ремонтно-строительные работы в 36 школах, пострадавших во время 44-дневной войны
БАКУ /Trend/ - Завершены ремонтно-строительные работы в 36 школах из 45, пострадавших во время 44-дневной войны.
Об этом в четверг в ходе тренинга, посвященного диалогу в сферах медиа и образования, сказал консультант отдела по организации и управлению общим образованием миноборазования Азербайджана Эльчин Керимов, сообщает Trend.
По его словам, также продолжается работа по реконструкции других школ: "До 15 сентября состоялось открытие 37 школ. 15 из них модульного типа. До конца года ожидается открытие еще 32 школ, 16 из которых модульного типа".
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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