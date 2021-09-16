В Азербайджане выявлено еще 1 783 случая заражения коронавирусом, вылечились 3 680 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 783 случая заражения коронавирусом, 3 680 человек вылечились, 32 – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
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