Азербайджан временно ограничил импорт мяса птицы из Польши и Пакистана

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана временно ограничило импорт живой птицы и мяса птицы из ряда областей Польши и пакистанской провинции Пенджаб, сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

В некоторых областях Польши выявлены эпизоотические очаги высокопатогенного птичьего гриппа.

В пакистанской провинции Пенджаб также выявлен высокопатогенный птичий грипп.

С целью усиления контрольных мер агентство обратилось в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в связи с транспортными средствами, прибывающими в нашу страну из Польши и Пакистана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)