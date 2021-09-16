Минкультуры Азербайджана обратилось в Оперштаб в связи с возобновлением работы театров и кинотеатров (версия 2)

(первая версия в 16:48)

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана обратилось в Оперативный штаб при Кабмине по вопросу возобновления работы театров и кинотеатров, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

В обращении говорится, что пандемия коронавируса, ставшая на протяжении последнего времени глобальной проблемой для стран мира, оказала негативное влияние на все сферы, в частности, на культуру.

«Необходимо признать, что с этой точки зрения больше всего пострадали театр и кино. Вопрос возобновления работы кинотеатров и театрально-концертных учреждений находится в центре внимания министерства культуры Азербайджана, в частности, главы ведомства. Ранее в Оперативный штаб было направлено обращение по вопросу разрешения на частичное возобновление работы кинотеатров и театрально-концертных учреждений с соблюдением правил карантина», - отмечается в обращении.

В нем подчеркивается, что Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, который в прошлом году был организован в онлайн-формате, в 2021-м прошел в прежнем формате, хоть и с ограничениями. Кроме того, в настоящее время продолжается Бакинский джазовый фестиваль.

В связи с этим в обращении выражается надежда на то, что после успешной вакцинации от коронавируса работа кинотеатров и театрально-концертных учреждений в Азербайджане будет возобновлена в прежнем формате.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)