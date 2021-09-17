В Военном училище им. Г.А. Алиева прошло мероприятие, посвященное началу учебного периода (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, приуроченное к началу нового учебного периода, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.
Выступивший на мероприятии профессорско-преподавательский состав училища отметил, что и впредь с энтузиазмом будет выполнять требования и задачи, поставленные перед азербайджанской армией.
Было подчеркнуто, что во имя развития армии будут приложены все усилия для подготовки профессионального офицерского состава, отвечающего современным требованиям.
В свою очередь, курсанты заверили в том, что в процессе обучения будут углубленно осваивать предметы, совершенствовать свои теоретические знания и оттачивать практические навыки на занятиях.
Затем группе отличившихся на службе военнослужащих были вручены ценные подарки.
В заключение состоялось торжественное шествие личного состава училища.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)