В Военном училище им. Г.А. Алиева прошло мероприятие, посвященное началу учебного периода (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, приуроченное к началу нового учебного периода, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

Выступивший на мероприятии профессорско-преподавательский состав училища отметил, что и впредь с энтузиазмом будет выполнять требования и задачи, поставленные перед азербайджанской армией.

Было подчеркнуто, что во имя развития армии будут приложены все усилия для подготовки профессионального офицерского состава, отвечающего современным требованиям.

В свою очередь, курсанты заверили в том, что в процессе обучения будут углубленно осваивать предметы, совершенствовать свои теоретические знания и оттачивать практические навыки на занятиях.

Затем группе отличившихся на службе военнослужащих были вручены ценные подарки.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава училища.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)