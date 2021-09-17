БАКУ /Trend/ - Азербайджанский город Шуша выдвинут на звание культурной столицы тюркского мира 2023 года.

Как передает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"Я принял участие в 38-м министерском заседании ТЮРКСОЙ в городе Хива, Узбекистан, и рассказал о сотрудничестве нашей страны с организацией, а также об уничтожении памятников истории и культуры в Карабахе, Отечественной войне. Я выдвинул город Шуша на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году", - говорится в публикации.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @cingizsafarli