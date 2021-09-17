Город Шуша выдвинут на звание культурной столицы тюркского мира
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский город Шуша выдвинут на звание культурной столицы тюркского мира 2023 года.
Как передает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр культуры Азербайджана Анар Керимов.
"Я принял участие в 38-м министерском заседании ТЮРКСОЙ в городе Хива, Узбекистан, и рассказал о сотрудничестве нашей страны с организацией, а также об уничтожении памятников истории и культуры в Карабахе, Отечественной войне. Я выдвинул город Шуша на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году", - говорится в публикации.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @cingizsafarli
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