В Азербайджане выявлены еще 1 770 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 788 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 770 случаев заражения коронавирусом, 3 788 человек вылечились, 24 – скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 468 943 случая заражения коронавирусной инфекцией, 427 493 человека вылечились, 6 251 – скончался, число активных больных составляет 35 199.
За последние сутки в стране проведен 12 781 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 715 715.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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