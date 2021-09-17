БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 57 357 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17 920, вторую – 39 437.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 863 592.

При этом первую дозу вакцины получили 4 588 732, вторую – 3 274 860 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)