Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 57 357 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17 920, вторую – 39 437.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 863 592.
При этом первую дозу вакцины получили 4 588 732, вторую – 3 274 860 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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