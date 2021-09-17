TƏBİB наделен новыми полномочиями

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) наделено новыми полномочиями в связи с регистрацией фактов рождения детей.

Как передает в пятницу Trend, это отражено в подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым решении о внесении поправки в "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния".

Согласно поправке, информация о рождении (дата рождения и пол ребенка, фамилия, имя, отчество, место жительства, номер и дата выдачи удостоверения личности матери) немедленно передается медицинскими учреждениями, находящимися в подчинении TƏBİB, Госагентству по обязательному медицинскому страхованию, а другими медицинскими учреждениями – Министерству здравоохранения. Затем эта информация передается Минздравом и Агентством по ОМС в информационную систему Министерства юстиции, а оттуда в автоматическом режиме – в отдел регистрации по месту жительства матери.

Раньше соответствующую информацию передавало только Министерство здравоохранения.

Помимо этого, должностные лица соответствующих учреждений несут административную ответственность за непредоставление этой информации, а родители ребенка – за непредставление заявления о регистрации рождения без уважительной причины в указанный срок.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)