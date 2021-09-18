Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 18-21, днем - 25-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давленое составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 29-34, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)