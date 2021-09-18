БАКУ /Trend/ - Известные деятели культуры Азербайджана прибыли в город Шуша.

Как сообщает в субботу Trend, в рамках поездки они примут участие в XIII Международном музыкальном фестивале имени Узеира Гаджибейли, в рамках которого на освобожденной от оккупации родной земле выдающегося композитора будут исполнены его бессмертные произведения.

Вначале гости посетят Джыдыр-дюзю, Дом-музей Бюльбюля, Дом-музей Узеира Гаджибейли, осмотрят доставленные из Баку в Шушу по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева бюсты Узеира Гаджибейли, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля.

XIII Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли является вторым фестивалем, проводимым в Шуше после освобождения города от оккупации. Культурная столица Азербайджана 12 мая принимала музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".

Отметим, что сегодня, 18 сентября, в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Этот праздник вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948).

В этот день также состоится открытие Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли. На фестивале, который пройдет с 18 по 24 сентября с участием творческих коллективов и солистов из Азербайджана, также выступят музыканты из Польши и США.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)